Виллиан: "Смолову по силам сотворить нечто особенное на чемпионате мира"

Полузащитник сборной Бразилии и "Челси" Виллиан считает, что нападающий российской национальной команды и "Краснодара" Федор Смолов мог бы заиграть в чемпионате Англии. Отметим, что хавбек и форвард в 2013 году вместе выступали за "Анжи".

- Смолов – отличный игрок, – цитируют "Известия" Виллиана. - Он техничный, и мне очень нравится, как он играет. Думаю, ему по силам сотворить нечто особенное на чемпионате мира. Смог бы он заиграть в Англии? Конечно!

Напомним, следующий матч сборная России проведет завтра, 27 марта. Соперником команды Станислава Черчесова по контрольной встрече станет сборная Франции. Стартовый свисток прозвучит в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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