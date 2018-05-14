Виллиан: "Нынешняя сборная Бразилии - более зрелая и опытная"

Нападающий сборной Бразилии Виллиан уверен, что его команда выступит на чемпионате мира в России лучше, чем на домашнем ЧМ в 2014 году. Форвард "Челси" – один из шести бразильцев, который сыграет на двух мировых первенствах подряд. Вместе с ним в Россию поедут участники ЧМ-2014: Марселу, Тиагу Силва, Паулинью, Фернандинью и Неймар.

– На планете много игроков, но немногие участвуют на чемпионате мира, – приводит Globo esporte слова Виллиана. – Это привилегия, большая честь сыграть на еще один ЧМ после того, что случилось в 2014 году. Мы ожидаем, что в этот раз все будет совершенно иначе. Я уверен, что так будет. У команды очень сильный состав, и мы надеемся, что мы вместе сделаем все возможное и получим титул.

Разница между той сборной и этой? Мы стали более зрелыми, опытными, уверенными в себе и нашем футболе. Это нам привил Тите. Сборная Бразилии сильна.