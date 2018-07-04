Виллиан: "Надеюсь, мы с Азаром останемся друзьями"

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан выразил надежду, что ему удастся сохранить дружеские отношения с капитаном сборной Бельгии Эденом Азаром после 1/4 финала чемпионата мира. Виллиан и Азар вместе защищают цвета "Челси".

- В "Челси" я играю уже пять лет, но первый раз буду играть против Эдена Азара, - цитирует ТАСС Виллиана. - У нас хорошие отношения в клубе, однако сейчас время защищать каждому из нас свою сторону: мне - бразильскую, ему - бельгийскую. Я надеюсь, что у меня это получится лучше, но вне зависимости от исхода матча мы останемся друзьями.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)