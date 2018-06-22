Виллиан: "Хорошо, что Коутинью играет именно за Бразилию!"

Полузащитник "Челси" и сборной Бразилии Виллиан после победы над Коста-Рикой (2:0) в групповом турнире чемпионата мира-2018 подчеркнул, что его команде непросто далась концовка игры. Второй мяч бразильцы провели уже на седьмой добавленной минуте.

- Сложная игра. Эмоции зашкаливали у всех - особенно, у Неймара, - отметил Виллиан. - Главное, что нам удалось сохранить настрой до финального свистка, потому что мы до конца верили в победу. Очевидно, что на турнире вообще ни у кого нет легких матчей. Все команды знают, как обороняться и атаковать. Поэтому нам нужно сохранить лучшее в своей игре и постараться выиграть следующую, идти шаг за шагом. Я счастлив за Коутинью - он фантастический футболист, хорошо, что он играет именно в нашей сборной! Его мяч был очень важен для нас. (Егор БЫЧКОВ)