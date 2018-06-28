Вилли Кабальеро: "Никогда не хотел, чтобы моя семья пережила такие неприятные дни"

Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро признался, что не ожидал такой гневной реакции на свою ошибку в матче с Хорватией (0:3). После ошибки 36-летнего голкипера стали поступать угрозы его жене и двум дочерям.

– Сейчас все спокойнее, – цитирует A Bola Кабальеро. – После выхода в плей-офф и победы над Нигерией произошедшее со мной воспринимается как несчастный случай, ошибка. Я многое могу принять в футболе, потому что ошибки случаются. Но я увидел примеры неуважения и угрозы в адрес моей семьи. Свою ошибку я могу принять, но никогда не хотел, чтобы моя семья переживала такие неприятные дни. Спасибо всем, кто меня поддержал.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь