Виктория Сливко: "Ребята выкладываются на полную. На ЧМ-2018 это приносит свои плоды"

Российская биатлонистка Виктория Сливко сказала, что после победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018 у нее появилась мечта побывать на стадионе. Спортсменка отметила, что до домашнего мирового первенства она не следила за футболом.

– Сейчас идет в России чемпионат мира, – цитирует "Тюменская арена" Сливко. – Я вообще никогда не смотрела футбол, не следила за ним, а тут что-то подтолкнуло. После победы наших над сборной Саудовской Аравии вообще появилась мечта сходить на стадион, прочувствовать эту атмосферу.

– Не ожидали такого разгрома?

– Я ведь не следила за футболом. Просто у нас ведь про футболистов принято говорить порой не самые радужные слова… да то же самое, что и про биатлонистов зачастую (смеется). Но, посмотрев игру, я увидела, что ребята очень стараются и выкладываются на полную. На чемпионате мира это приносит свои плоды.

После двух туров сборная России гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. В третьем матче в группе A команда Станислава Черчесова в Самаре сыграет с Уругваем. Встреча состоится в понедельник, 25 июня. Начало игры - 17.00 по московскому времени.

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