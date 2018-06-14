Виктория Лопырева: "Сборная России показала блистательную игру и блестящий результат"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила сборную России с победой над Саудовской Аравией в матче открытия турнира. Россияне разгромили соперника 5:0.

- Сборная России показала блистательную игру и блестящий результат, даже немного неудобно перед командой Саудовской Аравии, - цитирует "Р-Спорт" Лопыреву. - Ребята молодцы, это отличный и бодрый старт турнира. Они подарили море позитива болельщикам, пусть забивают как можно больше голов, хотя пять мячей никто не предсказывал. Алану Дзагоеву желаю здоровья, мы все за него переживаем. Всем ребятам желаю беречь себя, но не жалеть, этот чемпионат мира многое значит.

Для меня чемпионат мира – невероятное событие, до сих пор не могу осознать, что это тот самый чемпионат мира, который мы все так долго ждали. Я сидела на игре с генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой, говорю ей: "Фатма, ущипни меня, мы с тобой смотрим очередной футбол, который за эти годы посмотрели в огромном количестве, или это тот самый чемпионат мира, к которому так долго готовились?"