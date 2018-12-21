Виктория Лопырева – о выступлении Путина про ЧМ-2018: "Важно грамотно воспользоваться наследием"

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева прокомментировала выступление президента РФ Владимира Путина​ на ежегодной большой пресс-конференции, где 66-летний россиянин назвал чемпионат мира 2018 года одним из лучших событий года в стране.

– Президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции не обошел и футбол! Во-первых, Президент выделил ЧМ-2018 как одно из главных событий года, важных не только для страны, но и для всего мира! Согласна на 100%, поэтому так важно грамотно воспользоваться наследием! – написала Лопырева в Твиттере.

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Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.