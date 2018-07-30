Виктория Лопырева: "Дзюба просто "взорвал" чемпионат мира"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в интервью "Р-Спорту" назвала тройку самых любимых игроков в составе сборной России на домашнем турнира. На первое место телеведущая поставила нападающего Артема Дзюбу, который в пяти играх турнира забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

– Кто ваш любимый игрок на ЧМ-2018 и почему?

– В нашей сборной –Дзюба, Головин, Черышев.

– Ожидали от Дзюбы такого хорошего результата?

– Ожидала. Была практически уверена, что он себя проявит. Артем просто "взорвал" чемпионат, он настоящий боец, лидер.

Напомним, сборная России на ЧМ-2018 впервые в современной истории вышла в плей-офф турнира и дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

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