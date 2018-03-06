Виктория Лопырева: "Бразильские футболисты почувствуют южное гостеприимство на ЧМ-2018"

Посол чемпионата мира Виктория Лопырева отметила, что игроки сборной Бразилии почувствуют южное гостеприимство, приехав на чемпионат мира 2018 года. Также фотомодель рассказала о своих ожиданиях от игры сборной России на турнире.

- Южное гостеприимство - оно особенное, мы знаем, как принимать гостей, - цитирует ТАСС Лопыреву. - Как говорят, последнее отдадим, лишь бы гость был доволен. Я искренне надеюсь, что бразильцы это прочувствуют, когда приедут в Ростов-на-Дону. Это огромный импульс и драйвер развития туристического сектора Ростовской области и страны.

Я считаю, что у нас группа неплохая, не самая сложная, есть шансы из нее выйти. Ребята должны постараться и в самом выгодном свете представить страну.