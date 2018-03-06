Виктория Лопырева: "Бразильские футболисты почувствуют южное гостеприимство на ЧМ-2018"

Посол чемпионата мира Виктория Лопырева отметила, что игроки сборной Бразилии почувствуют южное гостеприимство, приехав на чемпионат мира 2018 года. Также фотомодель рассказала о своих ожиданиях от игры сборной России на турнире.
- Южное гостеприимство - оно особенное, мы знаем, как принимать гостей, - цитирует ТАСС Лопыреву. - Как говорят, последнее отдадим, лишь бы гость был доволен. Я искренне надеюсь, что бразильцы это прочувствуют, когда приедут в Ростов-на-Дону. Это огромный импульс и драйвер развития туристического сектора Ростовской области и страны.
Я считаю, что у нас группа неплохая, не самая сложная, есть шансы из нее выйти. Ребята должны постараться и в самом выгодном свете представить страну.
shpasic
Неймар уже почувствовал, когда Вика на матчи ПСЖ приезжала. да так, что теперь сбежал в Бразилию и не факт, что на ЧМ поедет.
20:03
samsam
Для бразильцев ваш юг - далекий север. Карту посмотри.
19:38
wako37
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:28
Александр 7
Кому- то хорошо даёт кукла...верхним. Неужели нельзя было нормальную девушку без ботокса и штукатурки километровой найти на Руси ???
19:27
Фуля
Ты что такое офсайд, знаешь. тупая?
19:22
SIZ170
Лопырёва то в курсе чем футболистов заманивать)))
19:18