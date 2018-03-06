19:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виктория Лопырева: "Бразильские футболисты почувствуют южное гостеприимство на ЧМ-2018"

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Посол чемпионата мира Виктория Лопырева отметила, что игроки сборной Бразилии почувствуют южное гостеприимство, приехав на чемпионат мира 2018 года. Также фотомодель рассказала о своих ожиданиях от игры сборной России на турнире. 

- Южное гостеприимство - оно особенное, мы знаем, как принимать гостей, - цитирует ТАСС Лопыреву. - Как говорят, последнее отдадим, лишь бы гость был доволен. Я искренне надеюсь, что бразильцы это прочувствуют, когда приедут в Ростов-на-Дону. Это огромный импульс и драйвер развития туристического сектора Ростовской области и страны.

Я считаю, что у нас группа неплохая, не самая сложная, есть шансы из нее выйти. Ребята должны постараться и в самом выгодном свете представить страну.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5013166

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

Неймар уже почувствовал, когда Вика на матчи ПСЖ приезжала. да так, что теперь сбежал в Бразилию и не факт, что на ЧМ поедет.

20:03

samsam

Для бразильцев ваш юг - далекий север. Карту посмотри.

19:38

wako37

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:28

Александр 7

Кому- то хорошо даёт кукла...верхним. Неужели нельзя было нормальную девушку без ботокса и штукатурки километровой найти на Руси ???

19:27

Фуля

Ты что такое офсайд, знаешь. тупая?

19:22

SIZ170

Лопырёва то в курсе чем футболистов заманивать)))

19:18

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