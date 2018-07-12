Виктор Понедельник: "Когда отмечать День российского футбола? Победа на Евро-1960 - самая важная в истории"

Бывший нападающий сборной СССР, легенда ростовского футбола Виктор Понедельник поделился мнением по поводу идеи учреждения Дня российского футбола. Об этой инициативе во время выступления в Госдуме сегодня сообщил депутат Дмитрий Белик. Предлагаемая дата – 22 октября, день рождения Льва Яшина.

– Нужен ли такой праздник? – вопрос Понедельнику.

– Конечно. Заслужил наш футбол такой день. Сборная России провела блестящий чемпионат, поэтому это будет приятно болельщикам, футболистам и ветеранам.

– Какую дату вы предложили бы в качестве альтернативы дню рождению Яшина?

– Конечно, финал ЧЕ-1960 года, потому что Олимпийские игры в футболе веса не имеют. Тот же матч с голландцами в 2008 году не может конкурировать с той победой на континентальном первенстве.

– День рождения Черчесова может стать такой датой?

– (Смеется.) Это пускай на собрании в РФС решают. Но, мое мнение, что наш успех на том Евро в 60-м – самый важный в истории отечественного футбола. (Арман МКРТЧЯН)

Напомним, в финале первого в истории чемпионата Европы сборная СССР обыграла Югославию (2:1. – доп. время). Автором победного гола был Понедельник. На ЧМ-2018 сборная России впервые в новейшей истории вышла в плей-офф и дошла до 1/4 финала, где уступила будущему финалисту турнира - Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти).

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