Виктор Мозес: "За счет коллективной игры сборная Нигерии может достичь успеха на чемпионате мира"

Полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес рассказал, что с нетерпение ждет начала чемпионата мира, а также оценил шансы команды на успешное выступление.

- С нетерпением ждем предстоящей игры с командой Хорватии. Мы хорошо тренировались последнюю неделю, хотя до этого у нас были товарищеские матчи (со сборными Англии (1:2) и Чехии (0:1). - Прим. "СЭ"), мы были раздосадованы поражениями. Считаю, что мы хорошо выглядим на данный момент, - цитирует ТАСС Мозеса. - Нам нужно быть сконцентрированными, это очень важно. За счет коллективной игры мы можем достичь успеха на турнире. Каждая из команд может быть фаворитом в этой группе.

На групповой стадии нигерийцы сыграют с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).