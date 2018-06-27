Виктор Мозес: "Пенальти был. Обидно проигрывать"

Полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес поделился эмоциями после матча чемпионата мира-2018 с Аргентиной​ (1:2). Нигерийцы на последних минутах пропустили гол и лишились шансов на выход в 1/8 финала.

– Очень обидно проиграть в таком матче, – отметил Мозес. – Было тяжело играть против Месси и остальных. По поводу пенальти могу сказать, что он точно был. Странно, что его не назначили, я был очень удивлен. Судья думал, что там пенальти, но потом пошел смотреть повтор и не назначил его.

– У вас не было претензий, что добавили всего четыре минуты?

– Это не так важно, три или четыре. Не думаю, что это повлияло.

– Что скажете об Аргентине?

– Если честно, у них очень сильная команда, но... Мы играли неплохо и не должны были так проигрывать. (Игорь НОВИКОВ)

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