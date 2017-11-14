Виктор Мозес: "Когда придет время ехать в Россию на чемпионат мира, Нигерия будет готова"

Полузащитник "Челси" и сборной Нигерии Виктор Мозес отметил, что этот год был потрясающим для его национальной команды. Он также добавил, что нигерийцы будут готовы, когда придет время ехать в Россию на чемпионат мира-2018.

– Пару лет назад я недостаточно играл за сборную Нигерии из-за травмы, но этот год был потрясающим, – цитирует официальный сайт "Челси" Мозеса. – Мы прошли квалификацию и заставили наш народ гордиться нами. Этого мы и добивались. У нас отличная команда с хорошими, молодыми игроками. Когда придет время ехать в Россию, мы будем готовы.

Напомним, сборная Нигерии пробилась в финальную часть ЧМ-2018, которая пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Сегодня нигерийцы сыграют в товарищеском матче с Аргентиной в Краснодаре. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.