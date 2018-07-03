Виктор Линделеф: "Когда перестанут вспоминать Ибрагимовича? Когда ему стукнет 95 лет"

Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира со Швейцарией (1:0).

- Я очень счастлив, что нам удалось одержать сегодня победу, - сказал Линделеф. - Мы очень хорошо играли. Возможно, нас не восприняли всерьез, хотя мы хорошо сыграли со многими большими командами на этом турнире.

- Было важно повторить успех 1994 года?

- Для нас это важная победа. Мы хорошо работали с мячом и я очень раз за Форсберга. Это один из лучших игроков в Швеции. Он просто фантастический, заслуживает всего самого лучшего!

- Швеция здорово действовал в обороне.

- Да, против нас сложно играть, нужно искать пространство между линиями, а мы его не оставляем. Мы специально отдавали мяч сопернику. У нас настоящая команда, мы доверяем молодым.

- Когда все перестанут говорить о Златане?

- Возможно, когда ему будет 95 лет. (Игорь НОВИКОВ)