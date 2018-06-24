Виктор Классон: "У сборной Швеции была невероятная поддержка в Сочи"

Полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон поблагодарил шведских болельщиков за поддержку в матче с Германией во втором туре чемпионата мира. Немцы победили со счетом 2:1 благодаря голу Тони Крооса в добавленное время.
- Было здорово видеть так много наших болельщиков в Сочи. Их поддержка сегодня – это было что-то невероятное, - цитирует "Р-Спорт" Классона. - Не знаю, что может быть лучше, когда играешь на чемпионате мира против сборной Германии, а на трибунах столько шведов.
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Сборная России на чемпионате мира по футболу
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180624/1138450312.html