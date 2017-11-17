Виктор Классон: "Сборную Швеции уже вряд ли можно испугать на чемпионате мира"

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон сомневался в том, что его национальная команда сможет обыграть Италию в стыковых матчах за право выход в финальную стадию чемпионата мира-2018. При этом Хавбек подчеркнул, что теперь шведов практически невозможно испугать.

Напомним, что Швеция по сумме двух игр одержала победу над итальянцами (1:0) и завоевала право сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

– Перед отъездом в сборную я общался с ребятами из "Краснодара", они желали нам пройти Италию и пробиться на чемпионат мира. Говорили, у нас есть шансы, – сказал Классон в интервью пресс-службе "быков". – Но, мне кажется, что большинство из них нас подбадривало.

Если честно, я не очень верил, что сможем это сделать. Но мы смогли, потому что у нас очень хорошая, дружная команда. Я счастлив, что летом мы будем играть в России.

Посмотрите, с кем мы играли в квалификации – Франция и Голландия в группе, Италия в стыковых матчах. Нас уже вряд ли можно кем-то испугать. Но я предпочту воздержаться от прогнозов на жеребьевку, а то сейчас скажу что-нибудь, и нам опять попадутся сплошные топ-команды.