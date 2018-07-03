Виктор Классон: "Если сборная Швеции выиграла ЧМ по хоккею, почему бы футболистам не сделать то же самое?"

Полузащитник сборной Швеции и "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал победу над сборной Швейцарии в рамках 1/8 чемпионата мира-2018 в России. По его словам, его команда заслужила победу в матче

- Вы согласны с тем, что сборная Швеции заслужила победу?

- Да, я согласен с этим. Считаю, что у нас было больше моментов, чем у команды Швейцарии, поэтому победа видится мне заслуженной.

- После успеха хоккейной сборной Швеции футбольная команда настраивается на медали Чемпионата мира?

- На самом деле я не знаю (смеется). Хотя, если наша хоккейная сборная выиграла Чемпионат мира, почему бы нам не сделать то же самое? (Артем РЯБОВОЛ)

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