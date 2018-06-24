Виктор Клаасон: "Шведы, несмотря на поражение, провели хороший матч против Германии"

Полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал матч второго тура чемпионата мира против команды Германии. Шведы, открывшие счет, уступили 1:2, пропустив второй гол в добавленное время.

- Мы очень разочарованы тем, что проиграли матч на последней минуте. Но я считаю, что мы провели хорошую игру сегодня, у нас был шанс победить очень сильного соперника, - цитирует "Р-Спорт" Клаасона. - И у нас по-прежнему есть шансы на выход из группы. Если победим мексиканцев, выйдем в 1/8 финала, так что будем готовиться к этому матчу.