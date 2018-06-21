Виктор Гончаренко: "За Дзагоева очень обидно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил высокий уровень организации чемпионата мира-2018. Специалист отметил, что рад успехам сборной России, которая после побед над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

В составе российской сборной выступают пять игроков ЦСКА: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес, Александр Головин и Алан Дзагоев. Последний получил травму в середине первого тайма матча открытия ЧМ-2018. По оценке врачей, он может восстановиться от повреждения к 1/8 финала.

– Начиная с момента, когда объявили, что он пройдет в России, все жили его ожиданием, – цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. – Уровень организации, стадионов, качество футбола – все на очень высоком уровне. Радует, что все болельщики, приехавшие в Россию, в восторге.

– Как вам игра армейских футболистов?

– За Дзагоева очень обидно. Это тот человек, который может решить исход матча, он любит тренироваться и играть. Но травмы – часть футбола, от этого никуда не деться. За остальных ребят мы радуемся, все показывают достаточно качественную игру.

– Клубного тренера должны раздирать двоякие чувства. С одной стороны, хочется, чтобы Россия прошла как можно дальше. С другой – это означает, что ребята позже вернутся в расположение клуба…

– Тут нет противоречия. Задача клубного тренера – работать с теми футболистами, которые находятся под рукой. Поэтому сейчас я думаю о том, как подготовить тех игроков, которые есть на сборе и которые к нам придут. Мы болеем за сборную России, а куда она дойдет, пусть рассудит футбол. Чем дальше – тем лучше.

Сборная России 25 июня проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира с Уругваем. Матч пройдет в Самаре в 17.00 по московскому времени.

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