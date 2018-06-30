Виктор Гончаренко: "Сборная Хорватии не может не нравиться"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубному YouTube-каналу поделился мнением о групповом турнире чемпионата мира-2018. Специалист отметил, что выход сборной России в плей-офф домашнего турнира не может не радовать.

– Есть какая-то сборная, которой вы по-профессиональному симпатизируете?

– Не может не нравиться сборная Хорватии, то, как она организована. Неспроста она показала такой результат и такую игру в группе (3 победы в 3 матчах с общей разницей мячей 7:1). Меня всегда привлекает Аргентина. На этом чемпионате, на мой взгляд, у них есть трудности в центре поля и очень хорошая группа атаки. Традиционно сильны бразильцы.

Сборные, которые я назвал, на виду. Естественно, за рамки нужно выводить сборную России, потому что там наши (ЦСКА. – Прим. "СЭ") игроки. Мы можем быть необъективны к ним, где-то быть строже. А так – молодцы, что вышли из группы.

– Как вы оцениваете действия игроков ЦСКА?

– Как я могу их оценивать, если их оценивает главный тренер сборной России? Могу критично, могу в чем-то похвалить, могу связаться с кем-то и обсудить какой-то эпизод. Но это оценки не для прессы – только для личного общения с нашими футболистами.

– Тактически сейчас какая сборная самая сильная?

– Наверное, сборная Хорватии. И шведы, и датчане хорошо выглядят. В том-то и прелесть – смотришь и понимаешь, что все команды абсолютно разные. Австралия – агрессивный и силовой стиль, у всех южноамериканских команд другой, у скандинавов – третий. Бразильцев можно без маек выпускать – они отличаются по владению мячом. В этом и прелесть футбола.

– Кто выйдет в полуфинал чемпионата мира?

– Здесь есть универсальный ответ. Можно сколько угодно прогнозировать, а потом говорить: "Я же говорил, что эта команда выйдет в полуфинал или финал". Никакого значения это не имеет, потому что каждый матч – это отдельная история.

Это будет зависеть от того, в каком настроении ты подойдешь к четвертьфиналу, к 1/8 финала. Это не обязательно будет фаворит. Просто тот, кто будет в лучшей форме именно в этот день.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Наверняка те же, кто оторвались. Лукаку, Роналду... Кейн, может быть. Конечно, кто-то другой может оторваться, но обычно основное количество мячей забивается в группе.

– Кто лучший игрок группового турнира?

– Мне сложно судить навскидку. Запоминаются яркие моменты. Например, тот же Роналду, который традиционно очень нацелен на ворота соперника. В каждой команде есть какие-то игроки, которые ярко себя проявляют. Кого-то отдельно взятого тяжело выделить.

– То, что чемпионат мира получается непредсказуемым, это хорошо?

– Это большой плюс. Это очень интересно для болельщиков, для прессы, для всего мира.