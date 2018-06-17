Виктор Булатов: "В сборной Германии слишком много медленных футболистов"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов поделился впечатлениями от матча ЧМ-2018 Германия - Мексика (0:1).
– Настолько слабую Германию не видел очень давно. На Кубке конфедераций даже вторым составом спокойно обыгрывала всех. А тут… Безыдейность в атаке, низкая общекомандная скорость. Слишком много медленных футболистов.
– Это вы о ком?
– О Хедире, Хуммельсе, Боатенге. Кроосе, который далек от оптимальной формы. Дракслер вообще в разобранном состоянии. А Мюллер еще четыре года назад в Бразилии из игры выпадал. Сейчас – тем более. Зато в окончательную заявку почему-то не попал Сане. Уж он бы точно добавил команде скорости. Как и Горецка, просидевший в запасе. (Александр КРУЖКОВ)
Полная версия интервью - здесь.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/germaniya-meksika-0-1-chempionat-mira-17-iyunya-2018-mnenie-eksperta-1422592/
- Сборная Германии (Футбол)
- Томас Мюллер (футбол)
- Сами Хедира
- Тони Кроос
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- Виктор Булатов
- Матс Хуммельс
- Жером Боатенг
- Спартак-2
- Юлиан Дракслер
- Лерой Сане
- Леон Горецка