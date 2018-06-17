Виктор Булатов: "В сборной Германии слишком много медленных футболистов"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов поделился впечатлениями от матча ЧМ-2018 Германия - Мексика (0:1).

– Настолько слабую Германию не видел очень давно. На Кубке конфедераций даже вторым составом спокойно обыгрывала всех. А тут… Безыдейность в атаке, низкая общекомандная скорость. Слишком много медленных футболистов.

– Это вы о ком?

– О Хедире, Хуммельсе, Боатенге. Кроосе, который далек от оптимальной формы. Дракслер вообще в разобранном состоянии. А Мюллер еще четыре года назад в Бразилии из игры выпадал. Сейчас – тем более. Зато в окончательную заявку почему-то не попал Сане. Уж он бы точно добавил команде скорости. Как и Горецка, просидевший в запасе. (Александр КРУЖКОВ)

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Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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