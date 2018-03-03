Видеоповторы включили в правила и будут использовать на чемпионате мира в России

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) сегодня решил внести использование видеоповторов в правила игры, информирует AP. Это означает, что видеоарбитры будут работать в том числе на чемпионате мира в России.

Как отмечается, ФИФА еще должна утвердить решение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на ЧМ-2018. Вероятно, что это произойдет на совете ФИФА, который пройдет 16 марта в Боготе (Колумбия).

Напомним, сейчас систему VAR используют в нескольких чемпионатах, включая чемпионаты Италии и Германии. Со следующего года она будет внедряться в Испании.