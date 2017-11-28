Видеооткрытки с изображениями победителей чемпионатов мира появятся на зданиях Москвы

С декабря 2017 года на фасадах зданий Москвы появятся видеоролики с участием команд-победительниц последних чемпионатов мира. Затем их сменят фотографии сборных, попавших на чемпионат мира-2018 в России.

– Видеооткрытки с изображением команд – победителей чемпионатов мира по футболу разных лет появятся на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа по адресу: Тверская улица, дом 7, – сообщается на официальном сайте мэра Москвы. – Это четыре сборные, выигравшие чемпионат за последнюю четверть века и вышедшие в финальную часть предстоящего чемпионата мира. На экранах будет транслироваться более десятка фотографий команд Германии (чемпион 2014 года), Испании (2010), Бразилии (1994, 2002) и Франции (1998).

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Кремле. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.