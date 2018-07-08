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Видеообзор матча ЧМ-2018 Россия - Хорватия


Сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018 обыграла Россию - 2:2, 4:3 по пенальти. В основное время по голу забили Денис Черышев и Андрей Крамарич, в дополнительное - Мариу Фернандес и Домагой Вида.

В серии пенальти Игорь Акинфеев отразил один удар, но россияне не смогли забить дважды - промахи допустили Федор Смолов и Фернандес.

Видеообзор матча Россия - Хорватия можно постмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

Россия - Хорватия

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