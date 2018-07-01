Видеоарбитрами матча Испания - Россия станут голландец, поляк и два немца

Стала известна команда видеоарбитров, которая будет работать на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания - Россия. Главным ВАР-судьей назначен голландец Данни Маккелли, ассистировать ему будут Павел Гил (Польша), Марк Борш и Феликс Цвайер (оба - Германия).

Ранее стало известно, что главным судьей назначен голландец Бьорн Кайперс, помогать ему будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра, четвертый рефери - Клеман Тюрпен, а резервный ассистент - Николас Данос.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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