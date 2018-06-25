Видеоарбитр предлагал удалить Роналду. Судья не стал это делать

На 80-й минуте матча чемпионата мира Иран – Португалия (1:1) рефери Энрике Касерес оставил без внимания фол Криштиану Роналду и продолжил игру. Только спустя какое-то время игра была остановлена – видеоарбитр Массимилиано Иррати предложил судье посмотреть видеоповтор.

Как известно ВАР вмешивается только в случае очевидной ошибки, связанной в том числе с удалением/неудалением игрока. Получается, итальянец решил, что действия капитана португальцев, умышленно пихнувшего рукой в лицо Мортезу Пуралиганджи, заслуживали красной карточки.

На 83-й минуте Касерес, наконец-то, принял окончательное решение. Он не согласился с Иррати и ограничился вынесением предупреждения. Не решился оставить турнир без одной из его звезд или действительно счел фол Криштиану не настолько серьезным? (Александр БОБРОВ)

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