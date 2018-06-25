Видеоарбитр исправил ошибку Касереса. На Криштиану фолили

На 50-й минуте матча чемпионата мира Иран – Португалия ошибся парагвайский судья Энрике Касерес, не зафиксировавший фол на Криштиану Роналду и не назначивший пенальти в ворота иранской команды. Только спустя некоторое время рефери, получив сигнал от итальянского видеоарбитра Массимилиано Иррати, пошел смотреть видеозапись. В итоге, несмотря на бурные протесты иранцев, он все-таки указал на 11-метровую отметку.

Странно, что Касерес сразу не назначил пенальти – нарушение правил со стороны Эззатоллахи было очевидным.

Напомню, что этот судья 19 июня обслуживал игру Россия – Египет (3:1), только с помощью видеоарбитра наказал российскую команду 11-метровым за фол на Салахе и оставил без внимания еще одно нарушение на египетском игроке (Мохсене) в штрафной площади нашей сборной. (Александр БОБРОВ)

Спорный эпизод в матче Иран - Португалия.

Спорный эпизод в матче Иран - Португалия.

Спорный эпизод в матче Иран - Португалия.

Спорный эпизод в матче Иран - Португалия.