Видео: во Франции произошли беспорядки после победы сборной на ЧМ-2018

После финального матча чемпионата мира в нескольких городах Франции произошли беспорядки. В частности, в Париже беспорядки начались в районе Елисейских полей.

Болельщики били витрины, кидали бутылки и занимались прочим вандализмом. Полиции пришлось применить дымовые шашки, а также водометы, чтобы разогнать толпу.

Похожие беспорядки зафиксированы в Лионе и Марселе.

Напомним, сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале со счетом 4:2. Встреча прошла в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники".