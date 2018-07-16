Видео: во Франции произошли беспорядки после победы сборной на ЧМ-2018

После финального матча чемпионата мира в нескольких городах Франции произошли беспорядки. В частности, в Париже беспорядки начались в районе Елисейских полей.
Болельщики били витрины, кидали бутылки и занимались прочим вандализмом. Полиции пришлось применить дымовые шашки, а также водометы, чтобы разогнать толпу.
Похожие беспорядки зафиксированы в Лионе и Марселе.
Напомним, сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале со счетом 4:2. Встреча прошла в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники".
RT dahboo7 "RT BreakingNLive: BREAKING: Violence and riots have broken out in central Paris following France’s 4-2 #WorldCup final win.– Adrien 🇫 A (@Adrien_Esprit) 15 июля 2018 г.
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