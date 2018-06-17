22:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Видео: реакция фанатов Мексики на гол ворота Германии. Не это ли причина землетрясения?


Болельщики сборной Мексики эмоционально отреагировали на гол Ирвинга Лосано в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Германии (1:0). Ранее стало известно, что во после гола в Мексике было зафиксировано землетрясение искусственного происхождения. Предполагается, что оно могло быть вызвано прыжками фанатов.

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