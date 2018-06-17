Видео: реакция фанатов Мексики на гол ворота Германии. Не это ли причина землетрясения?

Болельщики сборной Мексики эмоционально отреагировали на гол Ирвинга Лосано в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Германии (1:0). Ранее стало известно, что во после гола в Мексике было зафиксировано землетрясение искусственного происхождения. Предполагается, что оно могло быть вызвано прыжками фанатов.

This is the moment that caused an earthquake in Mexico City immediately after Hirving Lozano's goal. 🇲🇽



INCREDIBLE! 🇲🇽👏🏻pic.twitter.com/cVONpsjR7c – FlFA World Cup (@WorIdCupFC) 17 июня 2018 г.

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