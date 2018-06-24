Видео, наполненное болью. Одинокий Эллардайс ест гамбургер в пабе во время матча сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс был замечен в одном из британских пабов во время матча группового турнира чемпионата мира-2018, в котором англичане разгромили Панаму со счетом 6:1. 63-летний специалист сидел в одиночестве и ел гамбургер.

Ирония ситуации в том, что Эллардайс в это время мог находиться не в Англии, а в Нижнем Новгороде и руководить футболистами сборной с тренерского мостика. Именно ему было доверено готовить команду к чемпионату мира-2018 после Евро-2016. Он провел со сборной Англии только один матч и был уволен после журналистского расследования, обнаружившего его причастность к коррупции. Вместо него сборную Англии принял Гарет Саутгейт.

На ЧМ-2018 англичане победили Тунис (2:1) и Панаму (6:1) и досрочно обеспечили себе место в плей-офф.