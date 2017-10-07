Видео: Гацкан ударил соперника головой в матче против Ирландии

Полузащитник сборной Молдавии Александр Гацкан в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Ирландии (0:2) получил красную карточку. Хавбек "Ростова" поучаствовал в стычке с игроком ирландской команды Гарри Артером.

Молдавия занимает последнее место в группе D. В активе команды 2 очка. Ирландия находится на третьем месте, отставая от Уэльса, который расположился строчкой выше, на одно очко.