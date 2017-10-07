Видео: Гацкан ударил соперника головой в матче против Ирландии

Полузащитник сборной Молдавии Александр Гацкан в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Ирландии (0:2) получил красную карточку. Хавбек "Ростова" поучаствовал в стычке с игроком ирландской команды Гарри Артером.
Молдавия занимает последнее место в группе D. В активе команды 2 очка. Ирландия находится на третьем месте, отставая от Уэльса, который расположился строчкой выше, на одно очко.
The incident with Harry Arter which saw Moldova's Alexandru Gatcan sent off in injury time pic.twitter.com/MeNWf59zKC– RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 6 октября 2017 г.
Serenky25
GATCAN (ГатКаналья)
09:32