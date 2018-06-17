Видео: Дзюба забил Луневу два раза. Или один?

Нападающий сборной России Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев оказались участниками спорного эпизода во время очередной тренировки. Во время отработки замыкания передач форвард пробил по воротам прямо во вратаря. Тот неудачно отразил мяч, но затем все же вынес его с "ленточки". Дзюба успел на добивание и все же поразил ворота. Мнения следивших за эпизодом разделились: одни считают, что гол был забит первым ударом, другие - что вторым.

Сборная России проходит подготовку ко второму матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Был или не был гол после первого удара? pic.twitter.com/bLNJ4NQQ3F – Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)