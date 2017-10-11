22:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Видаль не станет завершать карьеру в сборной Чили

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Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль на своей странице в Твиттере сообщил о том, что он не будет завершать международную карьеру. Сегодня стало известно, что чилийцы не смогли выйти в финальную стадию чемпионата мира-2018а сам футболист намекнул на то, что он больше не будет выступать за национальную команду.

"Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается до самой смерти! Настал тяжелый момент. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Сборная Чили пойдет за новыми победами, увидимся в следующей битве!" – написал Видаль.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Romka3101

Видаль не станет завершать карьеру в сборной Чили ...Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль на своей странице в Твиттере сообщил о том, что он будет завершать международную карьеру.

22:21