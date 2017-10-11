Видаль не станет завершать карьеру в сборной Чили

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль на своей странице в Твиттере сообщил о том, что он не будет завершать международную карьеру. Сегодня стало известно, что чилийцы не смогли выйти в финальную стадию чемпионата мира-2018, а сам футболист намекнул на то, что он больше не будет выступать за национальную команду.

"Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается до самой смерти! Настал тяжелый момент. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Сборная Чили пойдет за новыми победами, увидимся в следующей битве!" – написал Видаль.