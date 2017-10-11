Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль на своей странице в Твиттере сообщил о том, что он не будет завершать международную карьеру. Сегодня стало известно, что чилийцы не смогли выйти в финальную стадию чемпионата мира-2018, а сам футболист намекнул на то, что он больше не будет выступать за национальную команду.
"Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается до самой смерти! Настал тяжелый момент. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Сборная Чили пойдет за новыми победами, увидимся в следующей битве!" – написал Видаль.
Un guerrero puede llorar, sentir temor y hasta decepcionarse, pero jamás se rinde ni abandona hasta la muerte!!!!💪🏼💪🏼💪🏼👊🏼👊🏼🇨🇱 pic.twitter.com/cpJKKwxHMj– Arturo Vidal (@kingarturo23) 11 октября 2017 г.
Romka3101
Видаль не станет завершать карьеру в сборной Чили ...Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль на своей странице в Твиттере сообщил о том, что он будет завершать международную карьеру.
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