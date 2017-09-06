Видаль намерен завершить карьеру в сборной Чили после чемпионата мира-2018

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль намекнул, что завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2018 года. Он также извинился перед болельщиками за поражения в матчах отборочного турнира ЧМ от Боливии (0:1) и Парагвая (0:3).

– Прости, Чили, за эти два поражения! Мы выложились полностью, но не смогли победить. Мы продолжим бороться! У меня осталось два матча и чемпионат мира. Спасибо, что так любили меня все эти годы, – написал в Инстаграме Видаль.

Отметим, что чилийцы остаются среди претендентов на выход в финальную часть ЧМ и идут в таблице четвертыми.