Вида получил один "горчичник", а не два. Оснований для протеста нет

В последнее время в соцсетях стала распространяться неверная информация о том, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 с командой России в субботу в Сочи (2:2, пенальти – 4::3) получил две желтые карточки, но ошибочно не был удален арбитром Сандру Риччи. Поэтому судью следует сурово наказать, а хорватам присудить поражение за то, что в их составе два десятка минут играл футболист, который не имел права это делать.

Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти - 3:4. 101-я минута. Сандру РИЧЧИ выносит предупреждение Домагою ВИДЕ. Фото AFP

Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти - 3:4. 101-я минута. Сандру РИЧЧИ выносит предупреждение Домагою ВИДЕ. Фото REUTERS

На самом деле рефери поступил абсолютно правильно, наказав Виду на 101-й минуте за неспортивное поведение – хорват сорвал майку при праздновании гола. Но этот момент четко не показали во время трансляции. Режиссер проинформировал об этом телезрителей только пару минут спустя, когда случилась остановка игры. На экране появились Вида, его имя и изображение желтой карточки.

103-я минута. Фол на Романе Зобнине.

103-я минута. Титр в трансляции о желтой карточке Домагоя Виды.

Видимо, в этот момент кто-то решил, что защитник наказан вторым предупреждением. Тем более что секундами ранее на Романе Зобнине были нарушены правила – хорваты с фолом прервали атаку сборной России на левом фланге. Но фолил не Вида, и за нарушение правил на Зобнине Риччи только назначил штрафной удар. Никаких дисциплинарных санкций судья не выносил. (Александр БОБРОВ)

Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти - 3:4. 101-я минута. Сандру РИЧЧИ выносит предупреждение Домагою ВИДЕ. Фото AFP

Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти - 3:4. 101-я минута. Сандру РИЧЧИ выносит предупреждение Домагою ВИДЕ. Фото AFP

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Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти - 3:4. Сандру РИЧЧИ и Домагой ВИДА. Фото AFP

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