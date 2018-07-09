Вида не наказан за высказывания. Заявление Хорватского футбольного союза

Хорватский футбольный союз опубликовал официальное заявление по высказыванию защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3).

После игры защитник вместе с одним из членов делегации этой страны на чемпионате мира-2018 Огненом Вукоевичем записал видео, на котором Вида крикнул: "Слава Украине!"

- Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые сообщения были всего лишь ответом на многочисленные послания поддержки, полученные от Украины во время чемпионата мира по футболу 2018 года, учитывая глубокое влияние Виды и Вукоевича на украинский футбол, когда они выступали в составе киевского "Динамо". Тем не менее, Хорватский футбольный союз указал как Виде, так и Вукоевичу, а также всем другим лицам, представляющим страну, воздерживаться от любых сообщений, которые могут быть политически интерпретированы в будущем.

Хорватский футбольный союз и сборная Хорватии полностью поддерживают принципы борьбы с любой формой нетерпимости в футболе, а также выступают против смешивания политики со спортом, - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте данной организации.

Ранее стало известно, что футболист получил предупреждение от ФИФА. Хорваты вышли в полуфинал чемпионата мира, где сыграют со сборной Англии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018