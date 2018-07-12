Вида дважды извинился перед Россией за лозунг "Слава Украине"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после полуфинала чемпионата мира-2018 против Англии (2:1 д.в.) принес свои извинения россиянам за то, что ранее выкрикнул лозунг "Слава Украине". Видео, на котором запечателен Вида, появилось в сети после победы хорватов над Россией в четветьфинале (2:2, пенальти - 4:3).

Российские болельщики встретили такое поведение игрока с негодованием. Во время полуфинала в "Лужниках" они освистывали Виду.

Сначала футболист изивинлся во флеш-интервью "России 24".

- Не смутило, что кто-то свистел на трибунах? - спросил корреспондент.

- Нет. Я знаю, что сделал ошибку, и хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми, - сказал Вида по-русски. - Извините, это жизнь. Нужно учиться на своих ошибках.

Затем принес извинения в микст-зоне.

– Хочу еще раз принести извинения России, – сказал Вида. – Понимаю, что ошибся. Я ведь просто передавал привет друзьям, киевскому кафе. Уважаю и украинцев, и русских, и сербов, с которыми играл и играю в одном клубе.

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