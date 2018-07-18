Вида чуть не свалился с автобуса во время парада в Загребе. Видео

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида чуть не упал с крыши кабины автобуса во время парада, состоявшегося в Загребе на следующий день после финала чемпионата мира, в котором его команда уступила Франции (2:4).

Игроки сборной проезжали по столице Хорватии на автобусе с открытым верхом и приветствовали болельщиков. Неосторожное движение Виды, находившегося на крыше кабины водителя и решившего исполнить кричалку вместес с болельщиками, привело к тому, что он не удержал равновесия и стал падать. Спас защитника сидевший рядом вратарь Даниель Субашич.

Напомним, сборная Хорватии на чемпионате мира –2018 показала лучший результат в истории страны. А сам вида после победы над Россией в четвертьфинале (2:2, 4:3 по пенальти) отличился тем, что кричал "Слава Украине!", а потом просил за это прощения.