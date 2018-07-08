Вице-спикер Госдумы – о высказывании защитника сборной Хорватии Виды "Слава Украине": "Надо прекратить обсуждать слова какого-то там хорватского защитника"

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев в интервью "СЭ" высказался по поводу поведения защитника сборной Хорватии Виды, который после четвертьфинального матча с Россией (2:2, пен. – 4:3) выкрикнул в камеру: "Слава Украине!", но потом заявил, что это была шутка.

– Защитник сборной Хорватии Вида и бывший игрок Вукоевич после матча с Россией посвятили победу Украине и киевскому "Динамо", за которое выступали. Что бы об этом думаете? – вопрос Лебедеву.

– Тем больше мы это комментируем, тем больше раздуваем ситуацию вокруг того высказывания. Если ФИФА сочтет в репликах что-то противоречащее своим правилам, то вынесет соответствующее наказание. Если нет, значит нет. На фоне блистательной игры нашей сборной России нам всем надо прекратить говорить о словах какого-то там хорватского защитника. Не нужно добавлять ложку дегтя в бочку с медом. Предлагаю оставить в покое этого футболиста и его реплики. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)