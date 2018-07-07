Вице-спикер Госдумы: "Если Франция пройдет в финал ЧМ, уверен, что господин Макрон останется в России и на этот матч"

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев в интервью "СЭ" высказался в поддержку французской делегации, которая во главе с президентом страны Эммануэлем Макроном приедет в Россию на полуфинал ЧМ-2018 с участием "Трехцветных" против Бельгии (10 июля, Санкт-Петербург).

- Это очень важно, поскольку проведение чемпионата мира преследовало две цели, - отметил Лебедев. - Многомиллионная армия болельщиков увидела, как мы живем, убедилась в нашем гостеприимстве и добродушии. Несмотря на все попытки отобрать чемпионат мира, объявить политический бойкот, игнорировать проведение турнира, ничего сделать не получилось. Никто не стал поддерживать бойкот, и многие руководители своих стран приезжают в Россию на матчи. И самое главное - лидер одной из крупных европейских держав, которая является оплотом Евросоюза, господин Макрон собирается приехать в Россию. Уверен, если Франция выйдет в финал, он останется на этот матч тоже. Это прорыв отношения к нашей стране - вторая главная задача, которую чемпионат мира с успехом решает. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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