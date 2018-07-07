Вице-спикер Госдумы: "Две трети ВИП-ложи на матче Англии с Колумбией было забито британцами. Бойкот полностью провалился"

Вице-спикер Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев уверен, что чемпионат мира изменил отношение к России во всем мире.

- Англия в рупор кричала о ненависти к России и том, что нужно объявить бойкот нашей стране. Я был на матче Англии и Колумбии. Две трети ложи было забито представителями посольства и английской федерации футбола, - отметил Лебедев. - Посол Великобритании в России лично присутствовал на этой игре. О каком бойкоте может идти речь? Он полностью провалился. И мы видим, как некоторые страны бьются в истерике от злости и ненависти по отношению к тому, что происходит в нашей стране. Праздник футбола принес нам не только радость спорта, но и радость потепления политических отношений. Посмотрите - делегация США приехала в наш парламент. Я не связываю это с футболом, но это общее изменение отношения к России. Американцы не приезжали 10 лет! Мир поворачивается в сторону России. Это одно из главных завоеваний и наследий чемпионата мира. (Игорь НОВИКОВ)