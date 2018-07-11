Вице-президент "Спартака": "ЧМ-2018 позволит привлечь на футбол нецелевую аудиторию"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что чемпионат мира в России позволит привлечь на стадионы людей, которые ранее не интересовались футболом.

- Чемпионат мира позволил нам привлечь на футбол нецелевую аудиторию, которую нам необходимо удержать. Давайте работать с этими людьми, которым понравилось на футболе. Давайте продолжать получать удовольствие от футбола, - приводит ТАСС слова Измайлова. - На этом чемпионате я видел две показательные ситуации. На одном из матчей на трибуне сидели две девушки, и одна на 43-й минуте первого тайма спросила другую: "Когда будет звонок на антракт?" Это чисто театральный термин - девушки пришли на футбол, им понравилось, они будут ходить и дальше. И еще одна ситуация - на матч приехала большая семья. Очевидно, впервые, потому что они не могли сориентироваться. Дорогу им подсказал простой болельщик. Отвечая на вопрос, откуда он знает расположение их мест, он сказал: "Потому что я дома". 17 июля начинается сезон в ФНЛ, а 28 июля - в премьер-лиге. Эти объекты используются, режим наследия уже наступил, мы уже в нем живем. Эти объекты будут использованы и принесут пользу как экономике, так и с социальной точки зрения.