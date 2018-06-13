Вице-президент РФС: "У нас очень хорошие футболисты, я в них верю"

Вице-президент РФС Сергей Анохин убежден, что игроки сборной России на домашнем чемпионате мира покажут максимум своих возможностей. Также он отметил, что завтра, 14 июня, посетил матч-открытие турнира, в котором команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией.

– С нетерпением все ждали начала чемпионата мира, последние недели мы живем с прекрасным настроением. В четверг обязательно пойду на стадион, – цитирует "Р-Спорт" Анохина. – Желаю ребятам победы и хорошего выступления. Сейчас нам эти победы жизненно необходимы, и я уверен, что ребята соберутся и покажут максимум своих возможностей. У нас очень хорошие футболисты, я в них верю. Надеюсь на хороший результат.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

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