Вице-президент "Карпат" оставил без комментариев информацию об увольнении вратаря за поддержку сборной России на ЧМ-2018

Вице-президент ФК "Карпаты" Олег Смалийчук не подтвердил, но и не опроверг информацию об отчислении голкипера юношеской команды Михаила Готры. Вратарь, по сообщению сайта болельщиков, больше не будет выступать за львовян из-за того, что поддерживал российскую национальную команду в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, по пен. 4:3).

Когда корреспондент "СЭ" дозвонился до Смалийчука и спросил, правдивы эти данные, тот молча положил трубку.

Напомним, что Готра, 18-летний уроженец Львова, активно болел за нашу сборную и выкладывал в Инстаграм фотографии с российским флагом. (Дмитрий СОМОВ)