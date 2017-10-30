Вице-премьер РФ высоко оценила ход строительства стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетила строительство стадиона чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. Вице-премьер высоко оценила ход строительства и отметила важность сохранения исторического фасада здания.

- Все увиденное на "Екатеринбург Арене" впечатляет и восхищает, – сказала она. – Я вижу, как хорошо продумано будущее объекта и как бережно сохранено прошлое. А решение со временными трибунами выглядит абсолютно оправданным: социальные, в том числе и спортивные, объекты должны соответствовать потребностям людей, потребностям города и региона, а не лежать тяжелым грузом на бюджете.

Стадион в Екатеринбурге примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.