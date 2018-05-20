13:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Въезд в отель сборной России перекрыли красно-белой лентой

Красно-белая лента у австрийской гостиницы Jagdhof, куда сегодня приедет сборная России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Красно-белая лента у австрийской гостиницы Jagdhof, куда сегодня приедет сборная России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В австрийской гостинце Jagdhof, где будет жить сборная России по футболу в период подготовки к ЧМ-2018, готовятся к встрече команды Станислава Черчесова. Во избежание нежеланных гостей, въезд в гостиницу (она находится в тирольской деревне Нойштифт) сегодня перекрыли красно-белой лентой. Приезд сборной ожидается 20 мая вечером. Отдельно прилетят три легионера - Габулов, Нойштедтер и Черышев.

Австрийский сбор россиян пройдет с 20 по 31 мая. 30 мая в Инсбруке состоится контрольный матч с Австрией. (Дмитрий СИМОНОВ)

Отель для сборной России на австрийском сборе.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (3)
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sadmur

А свиные головы они не повесили? Это называется «сигнальная лента» д.б!

14:20

vassel

Свинство!!!

14:12

shpasic

нежелательный гость уже прилетел на Bombardier Dash

14:07

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