Въезд автобусов в Москву будет ограничен на время чемпионата мира

С 1 июня по 15 июля въезд автобусов в Москву будет ограничен, сообщается на сайте Министерства транспорта Московской области. Это нововведение связано с усилением мер безопасности на время чемпионата мира.

Ограничения не коснутся регулярных рейсовых автобусов, которые будут работать по установленным ранее графикам и маршрутам, в том числе смежным межрегиональным.

- Также право на въезд в Москву будут иметь транспортные средства, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе "ЭРА-ГЛОНАСС", - говорится в сообщении Минтранса МО. - Автобусы должны будут обеспечить передачу информации о местонахождении, своем направлении и скорости движения в Транспортную дирекцию Чемпионата мира по футболу. Кроме того, въезд будет открыт для автобусов, в отношении которых Главным управлением МВД России по Москве принято решение о разрешении въезда на территорию города.

Отметим, что на период чемпионата мира в Московской области будут временно установлены новые дорожные знаки.

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