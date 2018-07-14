Ветеран сборной Хорватии Штимац не знает точно, с кем команда играет в финале ЧМ-2018

Бронзовый призер ЧМ-1998 в составе Хорватии Игор Штимац задался вопросом, с кем его соотечественники будут играть в финале чемпионата мира в России, и опубликовал список с несколькими игроками Франции и их этническим происхождением.

- А кто-нибудь знает точно, с кем мы играем в финале ЧМ-2018? – написал в своем Фейсбуке Штимац.

Например, напротив имени Поля Погба Штимац написал Гвинея, напротив Кильяна Мбаппе – Камерун, напротив Усмана Дембеле – Мавритания.

Напомним, финал ЧМ-2018 состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)