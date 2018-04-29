Веснина получила паспорт болельщика ЧМ-2018

Посол Сочи на чемпионате мира-2018 теннисистка Елена Веснина получила паспорт болельщика (Fan ID), сообщает Welcome 2018. Спортсменка сказала, что планирует посетить матч группового турнира Португалия - Испания, который пройдет в Сочи 15 июня.
Помимо матча Португалия - Испаания, Сочи примет игры , Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня), а также игру 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (7 июля).
Fan ID дает право бесплатного проезда в общественном транспорте в городах ЧМ во время турнира, между городами ЧМ на поезде, а иностранцам заменяет визу.
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/posol-sochi-na-chm-2018-elena-vesnina-poluchila-fan-id/